Parents-enfants : Vivre en huit-clos

publié le 09/04/2020 à 02:38

Louis est resté en couple pendant près de 2 ans avec son ex-compagne qui avait trois enfants. Depuis juin dernier, la relation avec l’aîné est devenue problématique. Pour ne pas envenimer les choses, Louis n'a jamais voulu entrer dans le conflit. Pourtant, son ex-compagne ne trouvait pas le comportement de son fils normal. Finalement, elle a décidé de rompre durant la période de Noël. Avec le confinement et l'arrêt de son activité, Louis ressasse cette période douloureuse.

Nathalie a un fils de 12 ans qui devient de plus en plus insolent et une fille de 19 ans qui ne travaille pas. Le confinement ne rend pas les choses plus simples. Entre ses enfants et le télétravail, Nathalie se sent dépassée par la situation qui s'aggrave.

Michèle a proposé à sa fille de 27 ans, asthmatique. de venir vivre à la maison durant le confinement. La vie quotidienne est très difficile. Provocatrice et colérique, la fille de Michèle s'est emporté une nouvelle fois ce week-end. Au point de faire intervenir la police.

Olivier a rencontré sa compagne il y a 3 ans. Au départ, il n'était pas prêt à s'engager. Il l'a retrouvée cet été et est désormais prêt à se mettre en couple. Mais depuis quelques mois, la compagne d'Olivier est un peu distante. Elle souhaiterait régler ses problèmes avant de s'engager à son tour.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

