Dur de rester confiné mais peur de sortir

publié le 07/04/2020 à 01:25

Viviane était en couple depuis 18 ans. Le 14 février dernier, son compagnon lui annonce au téléphone qu'il rompt la relation pour une autre femme. Viviane ne s'y attendait pas. Depuis, elle n'a eu aucune nouvelle et ne connait toujours pas les raisons de cette rupture. Elle n'arrive pas à remonter la pente.

Olivier est seul depuis quelques années, suite à une rupture et n'a pas vraiment de moyens de se divertir chez lui. Il est claustrophobe. Depuis une semaine, Olivier développe un sentiment de peur de sortir et de voir du monde. Un sentiment partagé par beaucoup de gens durant cette période anxiogène.

Claire n'arrête pas de manger depuis le début du confinement. Elle cuisine toujours pour plusieurs jours mais finit par tout manger à la fin du repas. Même si elle a pris quelques kilos, la volonté d'arrêter n'est pas au rendez-vous.

Lucie est sortie pendant 9 mois avec un collègue de travail qui s'était séparé de sa femme. La semaine dernière, il lui a annoncé que qu'il retournait vivre auprès de sa femme et de son fils. Il lui a dit qu'il ne supportait plus de ne pas voir son fils et la perspective d'une garde alternée. Lucie se pose des questions sur la nature de sa relation avec son collègue et sur l'attitude à avoir au travail par la suite.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

