Angoisses autour du déconfinement

publié le 15/04/2020 à 02:16

Marlène accueille un étudiant en BTS depuis septembre dernier. Il est rentré chez ses parents au moment de la fermeture des établissements scolaires. L'annonce de la reprise des cours angoisse Marlène qui a respecté très strictement le confinement. Elle a peur du retour du jeune homme et du risque qu'il peut faire entrer chez elle.

Rose est en couple depuis l'été 2018. Son compagnon souhaiterait qu'ils revendent chacun leurs maisons pour acheter un bien en commun et vivre ensemble. Mais Rose n'est pas prête à accepter ce projet. Elle a vécu une histoire similaire avec un homme qui l'a quittée pour une autre femme par la suite.

Christine s'occupe d'enfants porteurs de handicaps dans une école. La perspective de la reprise des cours le 11 mai l'angoisse énormément. A 62 ans et ayant subi un AVC il y a une douzaine d'années, Christine a peur du risque qu'elle prendrait en retournant aussi rapidement travailler. Malgré son envie de retrouver les enfants, la peur est plus forte et la submerge.

Eliane a 69 ans et piétine d'impatience de sortir de chez elle. Très active, elle habite dans les en Savoie et a hâte de retourner faire ses promenades dans la montagne.

Philippe a 64 ans. Il a contracté le Covid-19 il y a plusieurs semaines. Suite à plusieurs opérations du crâne une l'infirmière lui rend visite quotidiennement. C'est elle qui a alerté son médecin. Ce dernier lui a annoncé, il y a quelques jours, qu'il était officiellement guéri.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook