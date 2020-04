publié le 17/04/2020 à 20:25

Après plus d’un mois sans activité, la faute à l’épidémie de coronavirus qui sévit, ainsi qu'au confinement, le secteur de l’hôtellerie accumule près de "6 milliards d’euros de perte de chiffre d’affaires", a indiqué, sur RTL, le vice-président confédéral de l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH), Hervé Becam. Une période particulièrement difficile pour les hôteliers et restaurateurs, et inédite.

"Jamais on n’a connu une telle situation, où l’ensemble du secteur est fermé, c’est-à-dire zéro euro de chiffre d’affaires", poursuit Hervé Becam. Les aides de l’État, "appréciées" par le secteur, ne "peuvent pas garantir la pérennité des entreprises". Dès lors, l’UMIH attend du gouvernement qu’il actionne plusieurs leviers, comme l’année blanche, soit une "annulation des charges sociales patronales et d’un bon nombre de charges fiscales qui pèsent sur les entreprises malgré qu’elles ne fassent pas de chiffres d’affaires".

L’exécutif, et notamment Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des Finances, a confirmé plusieurs mesures "immédiates", en ce sens, lors d’une réunion avec l’UMIH. Car pour la restauration et l’hôtellerie, la période de disette se prolongera, on le sait, au-delà de la date pour le moment annoncée du déconfinement, le 11 mai. Le secteur pourrait d’ailleurs retrouver une activité vers la mi-juillet, ce qui serait "une vraie catastrophe", poursuit Hervé Becam. "Nous allons travailler et militer pour que nos établissements soient ouverts au mois de juin", assure-t-il aussi.

Les assureurs sont "irresponsables"

Car la crise que traversent ces professionnels pourrait avoir de lourdes conséquences : "en l’état actuel des choses, il peut y avoir 40% des entreprises de restauration qui ne rouvriront pas leurs portes, quelle que soit la date" de la levée du confinement. L’UMIH met d’ailleurs actuellement en place "une cellule d'aide psychologique pour les professionnels de l’hôtellerie" qu’elle représente. Une plateforme qu’Hervé Becam espère opérationnelle "au début ou en milieu de la semaine prochaine".

Enfin, si l’État met effectivement la main à la poche ces dernières semaines, reconnaît le vice-président de l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie, les "assureurs gagnent plus qu’ils n’en donnent dans le moment", estime-t-il, affirmant avoir poussé un "coup de gueule". Pour l’UMIH, les assureurs sont "irresponsables" en cette période, puisque ces derniers, poursuit Hervé Becam, "restent complètement en dehors de l’effort de solidarité de l’ensemble des autres partenaires de nos établissements". Face à cette situation, le gouvernement indique "continuer à discuter avec le secteur de l’assurance pour essayer d’améliorer et de trouver des solutions qui soient acceptables".