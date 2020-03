"Cacadvisor", l'application pour noter les toilettes des bars et restaurants

publié le 10/03/2020 à 03:45

Faute de pouvoir accéder à la cuisine, nombreux sont les clients qui évaluent la propreté des bars et restaurants... dans les toilettes. En effet, une hygiène qui laisse à désirer dans les lieux d'aisance laisse présager le pire derrière les fourneaux. Une start-up de Montpellier a donc lancé "Cacadvisor", une application qui permet de noter la propreté des toilettes, explique Ouest France.

Le nom de l'application rappelle bien-sûr le site TripAdvisor, où les clients peuvent laisser une critique après être passés dans un hôtel ou un lieu touristique. Sur le même modèle, l'application propose de critiquer la taille des toilettes, leur confort, leur propreté, les équipements... On peut aussi évaluer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et la présence ou non d'une table à langer.

L'application traite ce problème avec second degré, puisque les notes vont de 1 à 5 rouleaux de papier toilettes, alors que l'application propose de "laisser une trace" sous forme d'un "cacadvice". Les lieux les mieux notés obtiennent "un bronze" d'or, d'argent ou de bronze, les moins bien notés ont un "caca mou". L'application est disponible sur iOS et Android.