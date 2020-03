publié le 17/03/2020 à 08:32

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner l'a annoncé lundi 16 mars, dans la soirée : désormais, pour sortir de chez soi, chaque individu devra avoir sur lui une attestation de déplacement pour se justifier. Ce confinement de la population est mis en place pour freiner la propagation du coronavirus.

L'attestation de déplacement dérogatoire est téléchargeable depuis le site du ministère de l'Intérieur. Il est également possible de l'écrire librement pour toutes les personnes n'ayant pas d'accès à internet ou bien n'ayant pas d'imprimante.

La dérogation devra contenir vos noms/prénoms, votre date de naissance et votre adresse et un des motifs suivants devra être coché : déplacement pour raison professionnelle, déplacement pour achats de première nécessité, déplacement pour raison de santé, déplacement pour "motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants ou bien, pour tout déplacement "bref à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie."

Plus de 100.000 forces de l'ordre seront déployées pour effectuer des contrôles de déplacement et pour assurer le réel confinement de la population. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée d’une amende allant de 38 à 135 euros.



La France est en stade 3 de l'épidémie de coronavirus et compte désormais près de 6.633 malades dont 400 cas graves hospitalisés. Depuis fin janvier, 148 personnes sont décédées en France du coronavirus.