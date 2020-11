publié le 12/11/2020 à 14:22

"Les bénévoles du McDo solidaire" reviennent donner de leur temps en cette mi-novembre. Lors du premier confinement, des bénévoles avaient réquisitionné un ancien restaurant McDonald's, situé à Saint-Barthélemy dans les quartiers Nord de Marseille pour le transformer en plateforme d'aide alimentaire. Les bénévoles se préparent aux conséquences de ce deuxième confinement, sans savoir si les denrées seront suffisantes...

Lors du premier confinement, ils avaient distribué plus de 3.500 colis alimentaires chaque semaine, touchant en tout près de 14.000 personnes. Les installations de cet ancien restaurant, très bien entretenues, sont précieuses pour pouvoir fonctionner correctement en respectant les normes sanitaires.

Mohamed s'occupe du stock d'approvisionnement. La nuit il est distributeur de journaux, dans la journée il vient ici prêter main forte. Il nous guide dans les dépôts : "On arrive dans la chambre froide. Il y a des pommes, des bananes, des clémentines… Après il y a la chambre des surgelés, avec du poulet, des steaks hachés… Enfin, on arrive vers tout ce qui est sec et conserves, il y a une vingtaine de litres de lait, des pâtes".

La plateforme a déjà enregistré les inscriptions de 1.500 habitants dans le besoin depuis un mois. Une cagnotte est disponible en ligne pour leur venir en aide.

Le drive du McDo utilisé comme point de livraison

Le restaurant solidaire effectue également des livraisons au drive-in, vous savez cette fenêtre sur le côté du restaurant qui permet de passer les sacs. Pas en voiture cette fois-ci, mais à pied. Zohra est venue par le bus avec son grand cabas. C'est Mourad qui la sert. Mourad travaille au Conseil départemental et passe ses temps libres ici. "Ça fait chaud au cœur, quand on voit les gens comme ça, ça donne les larme aux yeux, on se met à leur place aussi", témoigne-t-il.

Peu de mots échangés mais on sait que ce colis est vital pour Zohra, ses trois filles et son mari malade. Il y a aussi Driss, un vieux monsieur avec sa canne, qui se rend au restaurant. Salim, l'un des responsables de la plateforme lui apporte une chaise. "C'est une personne âgée qui vient, depuis un certain temps on commence à en avoir de plus en plus, qui n'étaient pas là lors du premier confinement", explique Salim. "Les réserves financières qu'ils avaient se sont épuisées".

Des livraisons à domicile

Deuxième solution pour que les bénéficiaires puissent récupérer leur colis, cette plateforme McDo propose aussi de livrer les colis à domicile aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, c'est d'ailleurs une de ses particularités.



La plateforme rend service aux personnes âgées, handicapées, aux femmes seules qui gardent leurs enfants en bas âge. C'est le cas de Sabrina, jeune maman, dont le mari a quitté le domicile en lui laissant de nombreuses dettes. C'est Karima qui va lui apporter son colis, pour elle et ses deux enfants de 4 et 9 ans.



Karima travaillait dans une association d'aide sociale mais Covid oblige, l'association a fermé. Elle a donc proposé son aide à la plateforme. "Mon assistante sociale m'a mise en contact avec eux. C'est super, je ne m'attendais pas à ça, c'est un grand soulagement".



Un grand soulagement. Mais comme le disait Mohamed, la plateforme ne vit que de dons. Elle n'est pas reconnue par la préfecture même si, paradoxalement, des organismes sociaux lui envoient des allocataires. Elle ne peut donc pas par exemple bénéficier des produits de la banque alimentaire. Et pourtant, l'aide apportée ici est indispensable dans ces quartiers populaires, où la demande ne va faire qu'augmenter dans les jours et les semaines qui viennent.