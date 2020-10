Coronavirus : les Français plus généreux avec les associations qu'en 2019

publié le 27/10/2020 à 23:02

Les Français semblent s’être mobilisés lors de la crise sanitaire avec une hausse significative des dons en faveur des associations caritatives. Le bond s’établissait à +22% lors du premier semestre de cette année par rapport à 2019. Fatima a ainsi offert de l’argent au Secours populaire pour "aider les gens qui n’ont pas pu donner à manger à leurs enfants".

Enseignante, elle explique avoir voulu aider les élèves qui pendant le confinement ont vu supprimé le repas équilibré habituellement pris à la cantine. Éric a lui choisi de donner "12 euros par mois à Médecins sans frontières". "Parce que je considère que ce qu’ils font est important", explique-t-il à RTL.

Le confinement et le chômage partiel ont "plongé de nouvelles populations dans la précarité", selon le Secours populaire. "Ça a incité les gens à donner un peu plus. Pour maintenir le niveau d’aides dont on aura besoin, il est important qu’on continue à avoir des dons, et que les dons affluent., explique Christian Causse, responsable de la logistique au Secours populaire.