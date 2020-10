Plan contre la pauvreté : "Il va falloir aller plus loin", assure Pascal Brice

publié le 24/10/2020 à 19:33

La deuxième phase du plan pauvreté de huit milliards d'euros qui a été lancée en septembre 2018 a donc été finalement présenté ce samedi 24 octobre. Jean Castex a donc annoncé ces mesures dans un centre Emmaüs de l'Essonne.

Parmi ces mesures, la création de 30.000 postes supplémentaires dans les structures d'insertion par l'activité économique, un allongement du dispositif de 12 à 24 mois qui offre un accompagnement renforcé. Le Premier ministre a aussi annoncé de nouvelles aides pour l'accès au logement et notamment 1.500 places d'hébergement pour les femmes sans abris sortant de maternité. Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, salue ces mesures, mais enjoint à aller encore plus loin, au micro de RTL.

"Le Premier ministre l'a dit lui-même : il faudra probablement que le gouvernement continue à adapter ces mesures à l'évolution de la crise sociale. Nous sommes en urgence sociale du fait de la crise sanitaire et économique. Ces mesures sont évidemment à saluer, mais il va falloir aller plus loin. Notamment concernant les mesures de l'insertion par l'emploi : il faut que tous les acteurs se mobilisent. Nous demandons un relèvement des minima sociaux. L'idée d'accompagner des personnes par le retour à l'emploi et au travail est essentielle. Il n'empêche que, dans une période où le chômage augmente fortement, il faut aussi veiller à ce que les gens aient des conditions décentes de vie à travers leurs revenus. Tout cela est complémentaire", assure Pascal Brice.