publié le 20/11/2020 à 07:08

Amazon France accepte donc de reporter le Black Friday, si cela permet de rouvrir les commerces et les magasins avant le 1er décembre. Cette vaste opération de promotions devait initialement avoir lieu vendredi prochain, le 27 novembre. Elle pourrait donc se tenir cette année le vendredi suivant, le 4 décembre.

Un premier bon point, mais reste à confirmer ce qui semble être dans les tuyaux, à savoir une réouverture des magasins samedi prochain, le 28. Elle est pour l'instant toujours fixée au 1er décembre. Il va donc falloir attendre encore un peu avant d'être fixé, estime le patron de Système U Dominique Schelcher.

"Il y avait un préalable, c'est que tous les acteurs soient d'accord. Maintenant, il y a encore une discussion gouvernementale, en fonction des critères sanitaires, qui doit dire si, oui ou non, on doit rouvrir le 28. Ce n'est pas parce qu'il y a un grand acteur internet, aussi important soit-il, qui dit qu'il y va, que la décision est définitive. L'annonce définitive, on ne l'aura que dans les déclarations du président de la République la semaine prochaine. Donc là, on prépare les discussions, on prépare un compromis, mais on n'est pas tout à fait au bout", tempère le dirigeant d'entreprise.

À écouter également dans ce journal :

Affaire Daval - "Oui, j'ai volontairement tué ma femme", les aveux glaçants, hier, de Jonathann Daval. L'accusé a finalement reconnu avoir volontairement tué sa compagne, Alexia, retrouvée morte en octobre 2017.

États-Unis - Joe Biden, dont la victoire a été confortée cette nuit par un recomptage des bulletins dans l'État-clé de Georgie, dénonce "l'incroyable irresponsabilité de Donald Trump". L'actuel locataire de la Maison Blanche refuse toujours d'accepter sa défaite.

Bourse - Il y a un an, la FDJ entrait en bourse et 500.000 petits épargnants se laissaient séduire. Aujourd'hui, ils s'en frottent les mains. L'action, qu'ils avaient achetée 19,90 euros a bondi de 70%.