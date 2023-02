Comment la cocaïne s'est démocratisée pour devenir un vrai fléau

Ce vendredi 11 février, l'acteur Pierre Palmade a été impliqué dans un grave accident de la route. L'acteur ayant été testé positif à la cocaïne, une enquête a été ouverte par le parquet de Melun pour homicide et blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants.

Nous avons donc essayé d’en savoir un peu plus sur cette drogue. D’où vient-elle ? Quels sont les effets et surtout qui en consomme ?

Le premier constat est que la consommation de cocaïne est en forte hausse en France. C’est même devenu la deuxième drogue la plus consommée après le cannabis. On retrouve ce phénomène partout en Europe : les ventes de cocaïne ont doublé en dix ans. Selon l’Observatoire français des drogues, il y aurait plus de 600.000 consommateurs dans le pays. En 2022, les quantités saisies par la police et les douanes ont, elles aussi, doublé.

La cocaïne arrive en France essentiellement depuis la Colombie, qui a par ailleurs connu en 2021 une année record de production. La plupart du temps, elle est transportée par bateau et elle est cachée dans des porte-conteneurs.

Comment est-elle consommée ?

C’est la feuille de la coca qui est consommée, le plus souvent en poudre et donc sniffée. Certains la prennent en injection, mais c’est plus rare, tandis qu’il est possible de la fumer dans une sorte de pipe. C’est alors du crack qui est consommé, un mélange de cocaïne coupée avec du bicarbonate ou de l’ammoniac. Le but : ressentir très vite une très forte excitation, qu’elle soit psychique ou encore sexuelle.

Les consommateurs appellent ce moment le "flash". On se sent bien, on se sent très fort. Ce "flash" arrive au bout de trois minutes en sniffant de la poudre, tandis qu’avec le crack, il suffit de quelques secondes. Néanmoins, la redescente est aussi très rapide, c’est le "crash". On se retrouve dans un état quasi dépressif, avec de la tristesse, de l'anxiété et une envie irrépressible de consommer à nouveau.

Quels sont les effets ?

Tout d'abord, il peut y avoir une perte d’attention, la réalité est déformée et on peut avoir des troubles de l’humeur ou des crises de paranoïa. Parfois même des hallucinations. Cela peut aller jusqu’à l’AVC, un infarctus du myocarde ou encore de l'hypertension. En France, on compte près de 10.000 hospitalisations par an.

À noter que le risque mortel existe aussi. Les décès par overdose sont souvent liés à un mélange avec des médicaments ou de l'alcool.

Quels milieux sont touchés par le phénomène ?

Même si la cocaïne est souvent associée au showbiz, il y a une forme de démocratisation depuis près de dix ans. Elle touche désormais tous les milieux, y compris ceux où les personnes qui n’ont pas beaucoup d’argent. Le prix de la poudre a baissé d’un tiers en dix ans, tandis que la dose de crack peut s’acheter pour 5 euros !



Là, on est vraiment dans des milieux très démunis, mais le crack se développe dorénavant dans des populations plus aisées, notamment auprès de consommateurs de poudre qui recherchent de nouvelles sensations.



Depuis longtemps, on sait qu'elle circule dans les métiers où il y a beaucoup de stress comme chez les traders ou les avocats, mais cela touche aussi d'autres secteurs. Près de 10 % des travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration reconnaissent en avoir déjà consommé.



On en trouve aussi chez les cheminots, les employés de centre de tri de la poste. Cette drogue crée l’illusion qu'elle améliore les performances au travail, mais cela reste qu'une illusion, assez courte.

Une drogue facile à trouver

La cocaïne est une drogue facile d’accès. La poudre se trouve dans des milieux festifs comme les soirées et les vendeurs se sont adaptés. Ils utilisent de plus en plus des messageries cryptées, les réseaux sociaux et il y a même des services de livraison à domicile. Concernant le crack, il se trouve dans les rues, comme au nord de Paris.

Pas de médicaments de substitution

À l’instar de l’héroïne, il n’existe pas de traitement de substitution pour la cocaïne. Néanmoins, il existe des médicaments qui peuvent aider à réduire la dépendance, comme des neuroleptiques, du valium ou encore du baclofène. Tout cela doit être couplé à une psychothérapie. Mais il est très difficile d'en sortir. Le risque de dépendance existe dès la première prise.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info