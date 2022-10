Paris : un campement démantelé et des consommateurs de crack évacués

Dans le XIXe arrondissement de Paris, le camp du square Forceval a été démantelé et les consommateurs de crack ont été évacués ce mercredi 5 octobre. C'est un soulagement pour les riverains, mais un soulagement prudent. En effet, cela a un air de déjà vu pour Vanessa et Christine : "Il y a 3 semaines, j'en avais pleuré de joie, mais ils étaient là dès le lendemain. C'est mon quotidien depuis un an, on ne peut qu'espérer. On n'y croit pas avant d'en être sûres, c'est-à-dire quelques jours voire plusieurs semaines".

Les associatifs ne sont pas non plus rassurés, comme l'explique Françoise, qui fait partie d'une association de riverains : "On est mitigés, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est soulagé, on ne sait pas quand cette situation va prendre fin. Et puis inquiets, parce qu'on a l'impression que ça se fait de manière précipitée."

Sur les 400 personnes qui étaient là ce matin, celles présentes illégalement en France iront en centre de rétention avant expulsion. Des places d'hébergement et une dizaine de lits d'hôpitaux sont prévues pour les autres. Un accompagnement sanitaire indispensable selon le maire du XIXe arrondissement François Dagnaud : "On a intérêt à ce qu'un dispositif durable soit mis en place, qui assure la tranquillité et la sécurité des riverains, et qui engage les usagers de drogues à un parcours de soins".

Des forces de l'ordre resteront sur place aussi longtemps que nécessaire pour empêcher une nouvelle installation.

