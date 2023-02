INVITÉ RTL - Grèves : le représentant de la CGT Cheminots prévient qu'un durcissement "n'est pas exclu"

La veille du 4e round de la bataille sociale contre la réforme des retraites, avec des manifestations massives annoncées ce samedi 11 février, Laurent Brun, leader de la CGT-Cheminots s'est exprimé sur RTL ce vendredi 10 février. Car dans un contexte où, selon lui, "le gouvernement est dans un rapport de force", la question des grèves reconductibles se pose.

Face à la détermination de l'exécutif, "il faut opposer une force" estime Laurent Brun. Le syndicaliste explique que seuls "les salariés peuvent arrêter le travail, faire grève et avoir un impact sur l'économie" pour changer la donne. "On appelle à augmenter cette pression là", assure le cégétiste, qui "n'exclut pas" la mise en place d'une grève reconductible "par période de 24 heures", au jour le jour.

Toutefois, ce durcissement du mouvement n'est pas encore décidé : "Quand on dit 'on le met en débat', c'est à dire qu'on va en discuter avec les collègues", précise Laurent Brun. Et d'ajouter : "De toutes façons, ce sont les salariés qui décident à la fin quelle forme de lutte ils souhaitent, à quel niveau ils veulent s'impliquer".

La question de la reconduction se pose depuis le début. Laurent Brun de la CGT-Cheminots

Le "très fort rejet de cette réforme", avec une forte mobilisation des entreprises et une "unité syndicale", lui fait considérer que le mouvement peut avoir gain de cause. "La CGT va poser la question, dans toutes les branches, de la reconduction à partir du 7 [mars, Ndlr]", indique également le cheminot, qui précise que pour les syndicats, "la question de la reconduction se pose depuis le début".

Quant aux éventuelles répercussions d'une grève sur le long terme, Laurent Brun souligne : "Pour imposer un peu plus de justice face à quelqu'un qui n'écoute pas, qui essaie de passer en force, il faut prendre des méthodes un peu plus radicales".

