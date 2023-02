Accident de Pierre Palmade : que sait-on de la cocaïne, cette drogue qui s'est démocratisée ?

Le sujet du jour. Le 10 février 2023, Pierre Palmade a pris le volant en ayant consommé de la cocaïne et a causé un grave accident de la route en Seine-et-Marne dans lequel a subi trois blessés graves, dont un enfant et une femme enceinte, qui a perdu son bébé. L'acteur est désormais poursuivi pour homicides et blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants.

En 2019, l'humoriste s'était confié sur RTL face à la consommation de cocaïne : "On n'est pas prévenu que ça va être une addiction. On pense que c'est un plaisir. Et ça devient un poison. Petit à petit, c'est une maladie progressive". Aujourd'hui, 600.000 Français aujourd'hui utilisent régulièrement de la cocaïne, soit un Français sur 100, selon l'Observatoire des drogues.



Pourquoi on en parle ? Quels sont les effets de la cocaïne ? Combien ça coûte ? La cocaïne s'est-elle démocratisée ?



Analyse. "Il n'y a aucune drogue qui rend accro immédiatement. C'est, c'est plutôt le plaisir qu'on va en avoir en consommant. Et la cocaïne est une drogue stimulante. C'est comme un de tsunami, d'euphorie et du bien-être, de la mégalomanie, de la grandeur. On va toujours courir après ce tsunami et le cerveau, de toute façon, il a enregistré ça", Laurent Karila, psychiatre addictologue à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif.

