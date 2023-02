Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne lors de son accident de voiture, vendredi 10 février au soir. La chanteuse Rose, ancienne dépendante à la cocaïne, raconte sa descente et comment elle s'est sortie de la drogue dans un podcast, appelé Contre-Addiction.

Interrogée sur son ancienne dépendance à la cocaïne, Rose a expliqué avoir mis du temps avant de se rendre compte de son addiction. "C'est à partir du moment où on commence à se dire 'tiens, je vais arrêter, je vais réduire' et puis on voit qu'on ne peut pas".

Selon elle, il est impossible d'arrêter de se droguer seul. "On ne sort jamais de sa dépendance, on sort de la consommation", a précisé la chanteuse, qui n'essaie pas d'excuser le comportement du comédien. "Le vrai problème, ce n'est pas Pierre Palmade, c'est la cocaïne et l'alcool et les drogues qu'il a dû prendre", a-t-elle argumenté.

Selon Rose, le succès peut aggraver des addictions, mais non pas les créer. "Avant d'être dépendant d'une drogue, on est dépendant tout court [...] même si on arrête une addiction, on peut en trouver une autre très facilement", a-t-elle déclaré.

"Tous les addicts mettent en péril leur propre vie et parfois de leurs enfants ou d'autres gens en conduisant, donc ce n'est pas Pierre Palmade le problème", a conclu Rose.

