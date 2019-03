publié le 30/03/2019 à 17:07

Dans la nuit de samedi à dimanche, les Français passeront à l'heure d'été. Dimanche à 2 heures du matin, il sera en fait 3 heures et nous perdrons une heure de sommeil. Une pratique, entrée en vigueur en France depuis 1976, qui disparaîtra en 2021, après une décision du Parlement européen. Nous ne vivrons plus qu'avec un seul fuseau horaire et il faudra donc décider de conserver définitivement, soit l'heure d'été, soit l'heure d'hiver.



Il semblerait que les Français aient déjà leur préférence. En effet, la consultation citoyenne organisée par l'Assemblée nationale a recueilli plus de deux millions de réponses et 59.17% des Français se sont dits favorables à l'heure d'été toute l'année. Un choix certainement motivé par les soirées d'été plus longues et plus lumineuses, mais non sans conséquence sur notre santé.

En effet, en choisissant l'heure d'été comme heure définitive, le décalage entre notre vie sociale et le soleil serait plus important, notamment dans l'ouest du pays. Or notre horloge biologique est particulièrement sensible à la lumière du soleil, surtout le matin. Si nous décidons effectivement d'opter pour l'heure d'été, nous régleront pour la dernière fois nos montres en mars 2021.

Avant que cette fin du changement d'heure ne s'opère dans 2 ans, n'oubliez donc pas dimanche, d'avancer vos horloges.

¿ #ChangementdHeure Cette nuit nous passons à l' #heuredete . A 2h du matin il sera 3h. Pensez à régler vos ¿ pic.twitter.com/zIXWiIQD3m — Préfet d'Île-de-France, préfet de Paris (@Prefet75_IDF) 30 mars 2019