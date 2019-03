Fin du changement d'heure : qu'est-ce que ça change ?

publié le 26/03/2019 à 18:02

Et maintenant, que va-t-il se passer ? Après plusieurs mois de discussions, le Parlement européen s'est prononcé, ce mardi 26 mars, pour une suppression du changement d'heure. Pour l'instant, les pays avancent d'une heure en mars (à 2h, il est 3h) et reculent d'une heure en octobre (à 3h, il est 2h). Chacun devra désormais décider de vivre en permanence à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver, mais cela n'interviendra pas avant 2021.



En France, après une consultation en ligne, le maintien à l'heure d'été toute l'année l'a emporté. Les Français ont donc choisi de finir leurs journées plus tard en été, jusqu'à 22 heures, et plus tard aussi en hiver, avec de la lumière du jour jusqu'à 18 heures. Mais cela signifie aussi que, fin décembre, il ne ferait pas jour avant 10 heures environ ! Les conséquences seraient encore plus importantes à l'Ouest qu'à l'Est : en Bretagne, le soleil se lève déjà environ une heure plus tard qu'à Strasbourg toute l'année.

Mais ce choix va-t-il vraiment être appliqué ? Car ce résultat n'a pas de valeur contraignante car il faut maintenant trouver un accord avec nos voisins européens.

Éviter un "patchwork" d'heures

La Commission laisse en effet la liberté aux États de choisir l'heure d'hiver ou d'été, mais leur recommande de se concerter, surtout entre pays frontaliers, afin d’éviter un patchwork d’heures différentes.



Certains pays avaient déjà donné leur préférence : le Portugal, Chypre et la Pologne pour l’heure d’été, la Finlande ou le Danemark pour l’heure d’hiver, avait indiqué en septembre la commissaire européenne aux transports, Violeta Bulc. D'autres pays, comme l'Espagne, espèrent profiter de l'occasion pour changer de fuseau horaire.



Si les pays parviennent à s'harmoniser, ceux qui optent pour l'heure d'été ajusteraient une dernière fois leurs montres en mars 2021. Ceux qui choisissent l'heure d'hiver le feraient en octobre 2021. En attendant, la France passera une nouvelle fois, ce dimanche 31 mars, à l'heure d'été.