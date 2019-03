Changement d'heure : quels sont les appareils à mettre à jour ce dimanche ?

publié le 29/03/2019 à 21:09

Après plusieurs mois de discussions, et une décision finale du Parlement européen le mardi 26 mars dernier, à compter de 2021, le changement d'heure en vigueur depuis 1976 devrait disparaître. Chaque pays de l'Union pourra ainsi décider s'il souhaite vivre à l'heure d'été ou d'hiver toute l'année.



Mais si les Français se sont prononcés, à la suite d'une consultation citoyenne en ligne, pour un maintien de l'heure d'été, la mise en place d'un tel décalage - le soleil en hiver ne se lèverait plus avant 10 heures - sous-entend une concertation préalable avec nos voisins européens. Plus de 70 pays dans le monde sont concernés.

En attendant qu'un accord soit trouvé, le traditionnel passage à l'heure d'été se fera comme prévu ce dimanche 31 mars à 2h. Chacun devra donc avancer ses pendules, montres et réveils d'une heure, pour passer de 2h, à 3h du matin. Pour ne rien oublier, voici un rappel des appareils à régler pour aborder sereinement cette nouvelle période et éviter le retard du lundi matin, ou le manque de sommeil.

Privilégiez les appareils analogiques et électroménagers

Il est généralement inutile de changer l'heure de nos appareils high-tech, qui disposent de systèmes leur permettant de se mettre à jour automatiquement : ainsi, smartphones, ordinateurs, tablettes, montres et autres objets connectés ne nécessitent pas de mise à jour manuelle. Il est néanmoins nécessaire de vérifier si aucune erreur ne s'est produite et si l'heure s'est bien actualisée pour ne pas avoir de mauvaise surprise.



Toutefois, tous les appareils analogiques et électroménagers ne se règlent pas seuls. Votre four, vos horloges et montres mécaniques ou encore votre vieux radio-réveil sont donc à mettre à jour impérativement. En cas de doute, des sites tels que Time.is, ainsi que la traditionnelle horloge parlante joignable par téléphone au 3699, communiquent l'heure exacte afin de ne pas vous tromper.