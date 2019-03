publié le 04/03/2019 à 05:17

Les Français veulent vivre à l'heure d'été ! La consultation sur le changement d'heure est close depuis minuit ce dimanche 3 mars. Près de 700.000 personnes ont donné leur avis et on attend toujours les résultats officiels. On sait que quelques heures avant la fermeture des votes, 55% demandaient un rythme estival.



Avec un tel rythme, le soleil se lèverait à 10 heures du matin en Bretagne fin décembre. "Le soir profiter de la vitamine D c'est tellement agréable", se réjouit une femme au micro de RTL à Vannes. L'Assemblée va maintenant transmettre ces résultats à Bruxelles. Instauré initialement pour réaliser des économies d'énergie, le changement d'heure en été et en hiver dans l'Union européenne - en vigueur en France depuis 1976 - suscite de vives oppositions depuis des années.

Le Conseil et le Parlement européen doivent encore valider l'abandon du changement d'heure. Karima Delli, eurodéputé écologiste, se bat depuis des années pour cet abandon.

À écouter également dans ce journal

- Incendie de la porte d'Auteuil - Les victimes de l'incendie du 16ème arrondissement de Paris accusent. Une cinquantaine d'occupants auraient déposé plainte contre X. Selon nos informations, deux de ses plaignants estiment que le bailleur de fond n'a pas assuré la sécurité des lieux.



- Justice - Le frère du jihadiste de Strasbourg devant le tribunal ce lundi 4 mars. Malek Chekatt comparaît après ses menaces postées sur Facebook vendredi dernier. Il promettait de faire la Une et s'affichait notamment avec des armes.



- Politique - "Il faut aller au delà des malentendus" selon Emmanuel Macron. Le président s'est adressé aux Italiens dimanche soir dans une interview à la télé à la Rai Uno au moment où les tensions se multiplient entre son gouvernement et celui de Rome qui a affiché son soutien aux "gilets jaunes".



- Football - Pour cette 27e journée de Ligue 1, l'OM chipe la 4ème place aux Verts. Marseille a gagné 2-0 contre Saint-Étienne dimanche 3 mars au soir. Un but de Mario Balotelli et un pénalty transformé par Florian Thauvin. Un scénario qui maintient l'OM dans la course à l'Europe.