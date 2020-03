Fanny Ardant a reçu le prix du meilleur second rôle pour "La Belle Epoque", lors de la cérémonie des César 2020.

Une cérémonie des César sous le feu des critiques. La grande messe annuelle du cinéma français, qui a eu lieu vendredi 28 février à la Salle Pleyel à Paris, a provoqué l'indignation d'une partie de l'opinion publique après la récompense du meilleur film attribué à Roman Polanski, visé par plusieurs accusations de viol. Fanny Ardant, actrice aussi récompensée, lui a elle apporté son soutien.

Celle qui a reçu la statuette du meilleur second rôle féminin pour son interprétation dans le film La Belle Epoque, de Nicolas Bedos, s'est dite "heureuse" pour lui. "J'aime beaucoup beaucoup beaucoup Roman Polanski", a-t-elle ajouté à l'issue de la cérémonie, face à des journalistes attentifs. Le cinéaste, nommé 12 fois pour J'accuse, avait reçu plus tôt le César de la meilleure réalisation, provoquant colère et écœurement chez certains artistes présents sur place. L'actrice Adèle Haenel, devenue égérie de #MeToo en France, a même quitté la salle après l'annonce de ce prix remis au cinéaste franco-polonais.

Roman Polanski est visé depuis novembre par une nouvelle accusation de viol de la part de la Française Valentine Monnier. Il a également été condamné par la justice américaine pour relations sexuelles illégales avec une mineure en 1977. Tenant compte de ces faits, Fanny Ardant a pris sa défense : “Quand j’aime quelqu’un, je l’aime passionnément. Je suivrais quelqu'un jusqu'à la guillotine, je n'aime pas la condamnation. Après, il faut comprendre que tout le monde n’est pas d’accord mais vive la liberté”, a-t-elle conclu laissant la parole à Nicolas Bedos. Ce dernier a préféré se taire au sujet du prix remis à Roman Polanski, expliquant vouloir "laisser la parole aux femmes".