Polanski nommé aux César : la mise en garde d'Adèle Haenel

publié le 24/02/2020 à 21:37

Le nom de Roman Polanski -pour son film J'accuse- a résonné à 12 reprises à l'annonce des nominations pour les César 2020, qui auront lieu vendredi 28 février à Paris. Une polémique a éclaté au point que la direction de l'académie a présenté sa démission collective.

Adèle Haenel, l'actrice française qui accuse le réalisateur Christophe Ruggia de harcèlement sexuel et d'attouchements, a mis en garde contre la possibilité que Polanski reparte avec un trophée.

"Distinguer Polanski, c’est cracher au visage de toutes les victimes. Ça veut dire, 'ce n’est pas si grave de violer des femmes'", a-t-elle ainsi déclaré dans une interview au New York Times.

Adèle Haenel a aussi souligné que le mouvement #MeToo, s'il avait été très suivi en France, n'avait pas obtenu suffisamment d'écho sur les plans politique et médiatique. En ce sens, elle a interpellé Emmanuel Macron pour lui demander d'intensifier la lutte contre les violences faites aux femmes.

"Il n’y a pas assez de moyens alloués pour changer la situation, et on a dans le gouvernement actuel un représentant qui a été accusé par différentes femmes d’agressions sexuelles et d’abus de faiblesse", a-t-elle expliqué, faisant référence à Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics.