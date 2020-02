publié le 28/02/2020 à 22:53

Avant de remettre le César du Meilleur Espoir Féminin, Aïssa Maïga a prononcé un discours engagé sur la diversité. Présidente des collectifs 50/50 et Noire n'est pas mon métier, elle a aussi interpellé Vincent Cassel à un moment de son discours. Sauf que ce dernier n'a absolument pas compris pourquoi il était visé par l'actrice et qu'elle était la référence utilisée.

"C'est plus fort que moi, j'ai compté le nombre de Noirs dans la salle. J'en ai oublié un, c'est Vincent Cassel. C'était toi le renoi du cinéma français avant la diversité. Je te me dans le quota, ça te va ou pas ?", lui demande Aïssa Maïga en rigolant. L'acteur, présent dans la salle Pleyel pour soutenir Hors Norme, ne comprend pas du tout de quoi il est question. Vincent Cassel a les yeux ébahis et déclare, si on lit sur ses lèvres : "Je n'ai pas compris".

Une déclaration que certains et certaines internautes n'ont pas compris aussi. D'autres ont essayé de l'expliquer, comme la journaliste Estelle Ndjandjo. Aïssa Maïga faisait référence à La Haine, le film qui a révélé Vincent Cassel de Mathieu Kassovitz. À cette époque, Vincent Cassel représentait une forme de diversité dan s le cinéma français, parce qu'il incarnait un jeune d'une banlieue.

Pour ceux qui n’ont pas compris la blague (mal dosée) d’Aissa Maiga envers Cassel..Elle fait référence à la Haine sorti en 1995 et au fait que le ciné français considérait Cassel comme un mec de banlieue. Auj les banlieusards sont mieux représentés aka Les Misérables #Cesar2020 — Estelle Ndjandjo (@Ndj_estelle) February 28, 2020

Premier petit malaise de la soirée 😅 #VincentCassel n’a pas compris et nous non plus 🤪 #Cesar2020 pic.twitter.com/GXjtKxbVQT — Rino Gallo (@AppellemoiRino) February 28, 2020

"On est une famille, on se dit tout non ?" : @AissaMaiga, présidente des collectifs 50/50 et Noire n'est pas mon métier.



Le meilleur des #César2020 > https://t.co/ipnVwouBeV pic.twitter.com/eXaezRYd4T — CANAL+ (@canalplus) February 28, 2020