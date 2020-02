VIDÉO - César 2020 : Florence Foresti se prend pour le Joker dans son show d'ouverture

publié le 28/02/2020 à 21:58

La cérémonie des César 2020 est teintée de polémiques depuis plusieurs semaines et le retour de Florence Foresti dans le costume de présentatrice de la cérémonie, pour la deuxième fois, était attendu.

Pour cette 45e cérémonie des César, Florence Foresti a rend hommage au Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal, multi-récompensé. L'humoriste a pour le coup recréé les scènes les plus marquantes du film oscarisé, dont le rire du Joker, sa séance de maquillage devant un miroir et son entrée sur la scène du talk-show devant des rideaux colorés.

Des danseurs sont ensuite arrivés sur scène, tous portants un masque avec le visage de Florence Foresti, et les costumes de couleurs du Joker. L'humoriste a ensuite déclaré un discours au vitriol sur la mode d'abord, le cinéma et l'académie des César avec les 12 nominations du J'accuse de Roman Polanski. "Il y a 12 moments où on va avoir un souci ce soir", explique l'actrice sous les rires du public.

