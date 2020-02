César 2020 : Jean Dujardin, absent de la cérémonie, réagit sur Instagram

Jean Dujardin et Louis Garrel dans "J'accuse" en salles le 13 novembre

Comme toute l'équipe du film J'accuse, Roman Polanski en tête, Jean Dujardin n'a pas fait le déplacement pour cette 45e cérémonie des César. Mais il n'est pas resté muet pour autant. A 19 heures ce vendredi 28 février 2020, l’acteur de J’accuse nommé dans la catégorie Meilleur acteur, est passé par Instagram pour dire ce qu’il pensait de la polémique Roman Polanski.

Deux messages postés successivement : "Je voudrais simplement rappeler que J'accuse est le titre d'un article assez célèbre d'Emile Zola." Une phrase signée d’un amer : "Bonne soirée". Ce premier message était accompagné d’une photo du tournage de J’Accuse où l’on voit une reproduction de la fameuse une de L’Aurore avec l’édito d’Émile Zola en Une en train de brûler…

Deuxième post Instagram, quelques instants plus tard : "En faisant ce film j’ai cru, et je le crois encore, avoir fait plus de bien que de mal. #jaccuse #alfreddreyfus #emilezola #antisemitisme #mariegeorgespicquart"

Des messages très appréciés sur Instagram par des figures du cinéma français. Emmanuelle Seigner, la compagne de Roman Polanski, applaudit d’un "Bravo Jean", Richard Berry renchérit d’un "Tu as bien raison de le rappeler". Soutien aussi d’Alessandra Sublet, Elie Semoun, Michael Youn et de nombreux anonymes.

