publié le 20/11/2020 à 19:12

Initialement prévu pour le vendredi 27 novembre, la grande distribution, le commerce et le commerce en ligne ont finalement accepté de reporter le Black Friday au vendredi 4 décembre, à condition que tous commerces rouvrent leurs portes entre-temps.

Le président de la République, Emmanuel Macron est censé apporter une réponse aux commerçants mardi prochain, au cours d'une allocution. Si la réouverture des commerces est validée, les marchands seront prêts. "Ce qu'on a essayé de faire depuis ces derniers jours, c'est de créer les conditions les plus favorables possibles, pour une réouverture à la fin de la semaine prochaine", explique Jacques Creyssel, invité de RTL Soir.

Le délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution assure d'ailleurs qu'"on va rouvrir tous les rayons, tous les magasins de toutes les tailles". Cette ouverture pourrait avoir lieu plus rapidement qu'on ne le pense, selon lui "rouvrir vendredi (27) ou samedi (28), c'est techniquement possible". En contrepartie, le gouvernement s'est mis d'accord avec les commerçants pour mettre en place des restrictions plus importantes pour éviter la propagation du virus.

Report BF si commerces ok

Elle sera donnée mardi (la date)

Créer des conditions les plus favorables possibles

Des campagnes qui sont préparées des mois à l'avance

éviter qu'il y ait le jour de l'ouverture une campagne de promotion exceptionnelle

On s'est mis d'accord sur une jauge réduite

1 client pour 8m²

Tous les dimanches de décembre

Etaler au maximum les flux de clients pour éviter les queues à l'extérieur

Faire en sorte que les clients fassent la queue. Et faire en sorte que ce soit le plus fluide possible

On va rouvrir tous les rayons, tous les magasins de toutes les tailles

Nous nous battons pour rouvrir tous les magasins, tous les commerces

Il y en a bcp qui seront en difficulté

L'objectif c'est de sauver un maximum de commerces

On a des pertes de chiffres d'affr (...) tres elevees

Rouvrir vendredi ou samedi, c'est techniquement possible

Le BF c'est l'opération la + importante cette année