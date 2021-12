Les nouvelles voitures Dacia Sandero et Sandero Stepway.

Auto : la Dacia Sandero, voiture la plus vendue en France en 2021

Le petit poucet franco-roumain a su conquérir le cœur et le portefeuille des Français. Dacia se retrouve propulsé devant les géants Renault et Peugeot en vendant plus de 99.000 voitures en 2021.

Renault n'est qu'à 91.000. La performance est essentiellement attribuable aux deux modèles phares de la marque low-cost le Dacia Duster et surtout la Dacia Sandero vendus à plus de 67.000 unités en 2021.

L'avance demeure plus que confortable puisque la deuxième voiture derrière, sur le podium, est la Peugeot 208, à plus de 35.000 ventes. C'est donc presque deux fois moins.

Il faut sans doute y voir une année marquée par la hausse du cout de l'énergie car Dacia propose ses modèles en GPL, ce qui représente 27% de ses ventes. Cette carburation reste moins chère que le diesel notamment.

Dacia n'en a peut-être pas fini d'ailleurs avec les records car dans quelques jours les chiffres européens seront connus. On sait déjà que sur les 11 premiers mois de l'année, la Dacia Sandero, encore elle, talonne la Golf d'un certain Volkswagen.