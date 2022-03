Carburant : le E85 et les boîtiers de conversion de plus en plus demandés

Les prix à la pompe causent des frayeurs : 2,86 euros le litre de sans-plomb et 2,89 euros le diesel en plein Paris. Mais bonne nouvelle : dès vendredi, on va payer moins cher son plein d'essence - et plus exactement, 18 centimes de moins par litre à la caisse dans toutes les stations françaises.

De quoi favoriser un peu plus le carburant E85, déjà vendu à moins de 1 euro le litre. Il représente désormais 5% des carburants consommés en France. Conséquence : les demandes de boîtiers, qui permettent de convertir votre voiture pour passer à l'E85 explosent, comme en témoigne Jerôme Loubert, le directeur commercial de Flex Fuel Energy.

"L'an dernier, au premier trimestre, on avait livré et posé 3.500 boîtiers. Sur le trimestre actuel, il s'agit de 12.000 boîtiers. Et les chiffres sont encore plus impressionnants en mars : en 2021, on avait posé un peu plus de 1.600 boîtiers. Et ce mois-ci, on a plus de 16.000 commandes, on a multiplié le chiffre par dix", explique-t-il.

Des boîtiers innovants

La hausse de la demande devrait se poursuivre, d'autant que Flex Fuel, un des leaders du secteur, sort un nouveau boîtier cette semaine beaucoup plus performant. "Ce nouveau boîtier éthanol automatisé, avec une intelligence artificielle, va permettre une optimisation de la consommation du carburant. L'éthanol nécessite une surconsommation. Selon nos études, on vient optimiser de 2 à 3% cette surconsommation", plaide Jérôme Loubert.

Rouler à l'E85 va devenir encore moins cher, ce vendredi, avec la ristourne à la pompe de 18 centimes par litre valable dans toutes les stations françaises. Et sachez que ce week-end et parfois jusqu'au 1er avril, plusieurs grandes surfaces font des offres promotionnelles comme Auchan, Géant Casino ou encore Carrefour - qui proposent 15 centimes de réduction crédités sur la carte de fidélité - ou encore TotalEnergies qui fait une remise de 10 centimes dans ses stations essence situées en zone rurale.