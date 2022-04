Carburant : faut-il se laisser tenter par le GPL ?

Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) signe un retour en grâce avec une hausse de 180% d'augmentation des ventes en un an. Ce carburant permet de rouler à moins d'un euro par litre et, depuis le vendredi 1er avril, il bénéficie également de la ristourne de 18 centimes, ce qui le rend encore plus intéressant.

Comparé aux autres, le GPL vous permet aujourd'hui de faire un plein pour un prix minuscule comme l'explique Joël Pedessac, directeur général de France Gaz Liquide. "Faire un plein de GPL, d'environ 40L, ça coute environ 40 euros. Vous allez faire environ 500km, c'est l'autonomie d'un véhicule GPL. Avec la remise du plein, c'est environ 32 euros. Ce qui veut dire qu'avec 32 euros vous faites 500km et ça vous coûte beaucoup moins cher que si vous étiez au diesel ou à l'essence", explique-t-il car le GPL reste moins taxé que le Sans Plomb ou l'essence.

Pour passer au GPL, on peut faire équiper sa voiture dans un garage pour environ 2.000 à 2.500 euros ou acheter un véhicule neuf. Dacia par exemple propose sa gamme en GPL. Surtout, vous payez le même prix qu'un modèle essence équivalent. En revanche, attention car vous consommez environ 20% de plus qu'avec du Sans Plomb.

Un carburant économique malgré tout

Le coût aux 100 km reste toutefois très inférieur à celui d’une essence ou d'un diesel. "Si vous faites l'amortissement d'un équipement GPL en seconde monte, c'est à peu près 30.000km. Par contre, si vous faites l'acquisition d'un véhicule neuf, comme ce n'est pas plus cher un véhicule GPL, l'économie est immédiate. Donc, en achetant un véhicule neuf GPL, dès les premiers kilomètres vous faites une économie de l'ordre de 25%", souligne Joël Pedessac. Un bon plan auquel on peut ajouter la gratuité de la carte grise dans de nombreuses régions.

Au vu du contexte internationale, on pourrait craindre une pénurie de gaz mais il n'y a aucun risque car ce gaz ne vient pas de Russie. "C'est un gaz produit en France, dans les raffineries françaises. Le produit est en partie issu du raffinage donc c'est 30 à 40% des approvisionnements. Cela veut dire qu'une partie est fabriquée chez nous et le reste est importé d'Algérie ou de Norvège".

Il est important de rappeler que seules 1.700 stations service en France disposent de ce carburant, soit une sur dix. Toutefois, le maillage territorial est assez complet. Enfin les voitures GPL sont aussi équipées d’un réservoir d’essence qui prend le relais quand on est à cours de gaz. On peut donc rouler indifféremment à l’un ou l’autre des deux carburants. Deux réservoirs, c’est aussi une plus grande autonomie : environ 1.300 km sans ravitailler, avec les deux pleins.