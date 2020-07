Pollution : circulation différenciée en Île-de-France vendredi 31 juillet

publié le 30/07/2020 à 19:25

Ce vendredi 31 juillet, un épisode de pollution est attendu à Paris. "Du fait des conditions estivales observées avec des températures approchant les 40°C en IDF, les concentrations en ozone augmentent encore et risquent de dépasser le seuil d'information et de recommandation", prévient Airparif. La préfecture de Paris a donc annoncé la mise en place d'une circulation différenciée vendredi en Île-de-France.



"La circulation différenciée sera mise en place dès demain dans le périmètre de l’A86, afin de réduire les émissions polluantes", a écrit la préfecture dans un communiqué. Dans le territoire "délimité par l'A86" et à l'exception de celle-ci, "seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler" entre 05h30 et 20h, est-il encore indiqué.

Les vitesses maximales sont également réduites, passant à 110km/h, 90km/h et 70 km/h selon les voies. Des contrôles seront mis en place, "avec discernement, compte tenu des départs en congés", précise le communiqué. "Le télétravail est une option à privilégier pour les Parisiennes et Parisiens qui le peuvent demain", est-il écrit.

