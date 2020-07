publié le 27/07/2020 à 19:20

Avant les lois prévues pour 2021, le gouvernement a annoncé lundi 27 juillet de premières mesures réglementaires inspirées des propositions de la convention citoyenne. Le gouvernement semble revenir en arrière avec notamment le retour du fret ferroviaire. Matthieu Orphelin, député du Maine-et-Loire et co-président du groupe Écologie Démocratie Solidarité (et ancien membre du groupe La République en marche) à l'Assemblée nationale, salue ces annonces mais reste méfiant.

Le 14 juillet, Emmanuel Macron avait dit vouloir "re-développer massivement" le secteur ferroviaire. Une proposition que salue le député : "Cela fait trois ans qu'on le demande, trois ans que l'on dit qu'on n'est pas dans la bonne direction. Ce n'est pas suffisant pour s'assurer que notre pays se mette sur la bonne trajectoire de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On ne se contentera pas de 'demi-annonces'. Sur la rénovation énergétique tout cela ne concernera que 100.000 ou 200.000 passoires énergétiques sur les 7 millions que comptent notre pays. Il va falloir renforcer les aides aux particuliers et aux collectivités. Il y a eu trop peu d'investissements cette année. Il faut que le gouvernement s'engage à mettre le paquet sur les investissements sur le ferroviaire, pour les transports du quotidien et pour réouvrir les petites lignes par exemple."

Alors que Bruno Le Maire a déclaré que 30% du plan de relance sera consacré à la transition écologiste, le député là aussi reste sur ses gardes : "On ne se contentera pas de grandes annonces là encore. Il y a une attente très forte des citoyens qui vont accorder de plus en plus d'importance aux thèmes écologiques et climatiques", assure-t-il.