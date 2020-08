Météo : quand est prévue la prochaine vague de chaleur en France ?

publié le 03/08/2020 à 15:59

La fin de semaine a été chaude, très chaude même par endroits, avec des pics de chaleurs records de 41,5°C à Gueugnon (Saône-et-Loire), 39,8°C à Challes-les-Eaux (près de Chambéry, Savoie) ou 37,9°C à Boulogne-sur-Mer. Une nouvelle vague caniculaire est attendue pour la fin de cette semaine, selon plusieurs organismes météorologiques.

Météo-France prévoit une remontée progressive des températures tout au long de la semaine. Les températures devraient dépasser 30 degrés partout en France à partir de ce jeudi 6 juillet. Après une fin de semaine très chaude, Météo-France annonce jusqu'à 39 degrés en Auvergne-Rhône-Alpes jeudi 13 juillet. La chaleur pourrait donc rester plusieurs jours sur le pays.

La Chaîne Météo prévient : "une vague de chaleur se confirme à partir de jeudi prochain sur la France et pourrait durer entre 4 et 8 jours selon les régions, avec des températures maximales souvent comprises entre 33 et 39°C !" Pour l'instant, l'indice de confiance de Météo-France est de 4/5 pour la fin de cette semaine et de 3/5 pour le début de semaine prochaine.



Nouvelle vague de forte #chaleur prévue, plus durable et étendue que la précédente. Plusieurs départements risquent de passer en alerte #canicule dès jeudi. Encore de nombreuses incertitudes (durée et intensité) pour pouvoir la comparer à celle de 2003 . https://t.co/AvNuXQ07NI pic.twitter.com/lernezEivx — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 3, 2020