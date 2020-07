Canicule : comment protéger les bébés des fortes températures ?

publié le 27/07/2020 à 15:08

La hausse des températures, qui vont atteindre des niveaux largement supérieurs aux 30 degrés, est l'occasion de rappeler qu'il faut prendre soin des personnes les plus fragiles. S'il est souvent question des personnes âgées, dont les mairies prennent soin, via des plans dédiés, il ne faut surtout pas négliger les bébés, qui souffrent aussi des chaleurs estivales étouffantes.

Éric Saban, pédiatre à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), explique au micro de RTL comment protéger les plus jeunes des fortes températures. "Pour les bébés, la tenue habituelle pour ce temps : les laisser en couche. On les brumise, et on peut aussi leur donner des bains d'eau tiède pour les rafraîchir. Pas des bains à 37°C comme les bains habituels mais des bains un peu plus frais à 32 ou 33 degrés". Dans le même temps, il faut limiter les sorties à l'extérieur : "Une demi-heure par jour, aux heures les plus fraîches, tôt le matin ou tard le soir".

Pour les plus petits d'entre eux, "il n'est pas obligé de leur donner beaucoup d'eau en plus de leur biberon. Car elle est faite pour compenser les pertes dues à la transpiration", selon Éric Saban, "les biberons réguliers suffisent, les bébés dépensent peu d’énergie dans la journée, 3 ou 4 gorgées d'eau entre deux biberons suffisent".