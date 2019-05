Biodiversité : le sommet de Paris tentera d'éviter la 6e extinction de masse

publié le 06/05/2019 à 05:19

Le rapport qui sera adopté ce lundi 6 mai après-midi par 130 États à Paris sur la biodiversité sera sans appel : "Une grande partie de la nature est déjà perdue, et ce qui reste continue à décliner". Selon les chercheurs, ce sera la sixième extinction de masse de l'Histoire... et la première due à l'Homme. Une extinction de masse, c'est quand l'essentiel de espèces qui vivent sur terre disparaissent en peu de temps.



La première, c'était il y a 440 millions d'années. Les espèces étaient essentiellement dans les océans et, à cette époque, une importante glaciation a anéanti la vie sous marine. 100 millions d'année plus tard, même scénario, la glace vide les océans. La suivante a décimé tout ce qui était dans la mer et sur terre. Animaux, arbres, fougères. Là, ce serait une comète qui se serait écrasée sur la planète et qui aurait réveillé des volcans.

Disparitions massives en quelques décennies

Il a fallu 30 millions d'années pour que la planète reconstitue sa biodiversité. La dernière extinction massive, c'est celle des dinosaures, toute récente, il y a 65 millions d'années. Les causes ne sont pas claires : pluie de météorites, volcans, épidémies... Les chercheurs ont pu dater ces extinctions grâce à l'analyse de sédiments retrouvés dans les mers.

Et donc ce lundi, des experts de la biodiversité de 130 pays vont expliquer que la 6e extinction serait en cours ; la première causée par l'Homme. En quelques décennies, entre 25 et 50 % des vertébrés, des insectes, des plantes ou des poissons vont disparaître. Et qu'il y aurait urgence à arrêter de bétonner des villes, couper les forets, polluer les rivières et la terre avec les pesticides ou le plastique.