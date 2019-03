publié le 18/03/2019 à 14:09

Poubelle verte ou poubelle jaune ? Il arrive souvent qu'on hésite au moment de jeter les emballages. Une geste simple mais loin d'être anodin, car il peut avoir des répercussions sur la chaîne de tri. Si un sac de déchets est jeté dans la mauvaise poubelle, il est refusé du centre de tri, car il n'a pas le temps de tout trier à votre place.



Les règles de tri sélectif paraissent simples, mais en réalité tout ne se jette pas là où on le croit. Toutes les localités n'observent pas les mêmes règles. Pour connaître en détails celles qui sont appliquées dans votre localité, il existe plusieurs sites, comme https://www.consignesdetri.fr/.

Mais certaines sont communes à toute la France. À l'occasion de la journée mondiale du recyclage ce lundi 18 mars, RTL vous donne 3 conseils pour bien trier vos déchets et vous rappelle quelques règles de base.

1. La poubelle des déchets recyclables

Selon les communes, elle est jaune, bleu ou marron. Il s'agit de la poubelle des déchets recyclables. À l'intérieur, on y jette le carton, le papier, le métal et les emballages en plastique dur. Par exemple : les boîtes de conserve, les bouteilles de lait, les boîtes de biscuits.



Pour autant, on ne jette pas n'importe comment. Les cartons ne doivent pas être trop humides ou sales, et ils doivent être pliés dans la poubelle, afin de rendre plus facile le travail du centre de tri. Tous les papiers sont recyclables, à l'exception des papiers photo et du papier peint, qui nécessitent des traitements spécifiques. Le papier aluminium est par ailleurs trop fin pour être recyclé.



Quant au plastique, il faut qu'il soit suffisamment épais et avoir une composition particulière pour pouvoir être recyclé. Donc seules les bouteilles d'eau, de lait, d'huile, de cosmétiques peuvent être jetées dans la poubelle des recyclables. La vaisselle en plastique ou encore les barquettes alimentaires ne peuvent pas être recyclées.





À noter qu'à Paris, depuis le 1er janvier 2019, ces exceptions n'existent plus. On peut désormais jeter TOUS les déchets mentionnés dans le bac jaune, le bac des déchets recyclables.

2. La poubelle de verre

Là encore, il y a certaines règles à respecter. Tous les verres ne se recyclent pas. Toutes les bouteilles de vin, d'eau, de lait, ainsi que les bocaux (lavés) peuvent être jetées dans la poubelle de verre.



En revanche, la vaisselle en verre, les ampoules, les miroirs, le cristal, les vitres ont des propriétés différentes, et ne peuvent pas être jetés dans ce bac.

3. La poubelle des déchets non recyclables

Une fois que l'on a trié les verres, le carton, le papier, le métal et le plastique, presque tout le reste va dans la poubelle des déchets non recyclables. C'est le cas des emballages alimentaires, des restes de nourriture, et de toutes les exceptions que l'on a cité plus haut.



Attention toutefois : tout ne se jette pas à la poubelle ! Les piles, par exemple, peuvent être déposées en grande surface. D'autres produits, qui contiennent des matières nocives, sont traités par des filières spécifiques : c'est le cas des médicaments (à ramener en pharmacie), des capsules de café en aluminium, les équipements électroniques (à ramener au distributeur, à une association spécialisée ou en déchetterie).



De manière générale, tous les gros déchets spéciaux (la ferraille, le bois) doivent être amener en déchetterie.