Biodiversité : face à la 6e extinction de masse, un sommet à Paris

Ce matin commence à Paris une réunion internationale sur la biodiversité. 150 experts vont y faire l'état des lieux de la planète et ce n'est pas brillant. Cela fait 15 ans qu'un tel travail n'a pas été fait : un rapport précis de 1.800 pages sur l'état de toutes les espèces. Les premières informations qui ont été dévoilées sont édifiantes.



"L'homme détruit méthodiquement la nature", va dire ce rapport. Un million d'espèces seraient menacées sur les 8 millions qu'on connait aujourd'hui. Il suffit de regarder chez nous : un tiers des oiseaux ont disparu en France en 15 ans. Les experts sont assez alarmistes pour les insectes. Or, les insectes nourrissent les oiseaux et les reptiles.

Quand la biodiversité disparaît, il y a un impact direct sur l'homme. Quand il n'y a plus d'arbres, c'est le cas par exemple à Madagascar où 99% de la forêt a disparu, il n'y a plus d'énergie pour se chauffer. La nature nous fournit des plantes pour nous soigner, notre nourriture, 75% des cultures ont besoin d'insectes pour être pollinisées. Alors pour arrêter les dégâts, il faudrait des mesures urgentes : freiner le béton, les villes, les routes qui éventrent les habitats des espèces, réduire les pesticides, encadrer la chasse, la pèche...

Ce rapport doit être adopté en fin de semaine par 130 pays, avant un rendez-vous très important l'an prochain. Les chefs d'État vont se retrouver en Chine. Ils vont devoir être efficaces car les experts réunis à Paris cette semaine sont formels : il y a déjà eu 5 extinctions de masse d'espèces, dont celles des dinosaures, et la 6e a commencé.