Écologie : comment consommer moins de bouteille en plastique

publié le 21/04/2019 à 14:30

Allié anti-canicule l'été, pratique en toute saison, l'eau des montagnes est désormais à la portée de tous à Nice. "Ça nous permet d'avoir de l'eau quand je passe et que je me promène", dit un passant au micro de M6. "Vous ne payez rien, vous avez juste à appuyer sur un bouton pour avoir automatiquement de l'eau gratuite et bonne", remarque un autre, séduit par le concept.



Depuis 2017, deux fontaines désaltèrent les passants du centre-ville de la capitale Azuréenne. Sur la promenade du Paillon, l'été dernier, plus de 1.200 litres ont été consommés. D'autant que de l'eau pétillante est également disponible.

Une solution utile mais également écologique car il s'agit là d'une bonne alternative à la bouteille plastique, jetée une fois finie. En la matière, la France fait partie des plus gros consommateurs mondiaux.

Bouteilles en verre et eau filtrée

Une boutique niçoise a même choisi de bannir les bouteilles en plastique de ses rayons. "On sait que seulement la moitié des bouteilles en plastique sont recyclées actuellement, et qu'il faut plus de 1.000 ans pour qu'une bouteille en plastique se dégrade dans la nature", remarque Anne Bénard, responsable du magasin.



Au lieu du plastique, elle propose des bouteilles en verre. Le prix n'est pas le même : il faut près de 2,20 euros pour obtenir sa bouteille d'un litre et se servir en eau filtrée. "Vous pouvez avoir une eau filtrée qui va absorber tout ce qui se trouve encore à la sortie du robinet comme les résidus de métaux lourds, les pesticides, le chlore, les résidus de médicaments et d'hormones", explique Anne Bénard. Une eau plus chère que celle du robinet mais moins chère que celle en bouteille.

Le système D : à la fontaine du quartier

À Paris, certains habitants ont opté pour une autre solution : le système D. Sur la butte aux Cailles, on remplit sa bouteille directement à une fontaine, alimentée depuis 1904 et qui puise son eau à 620 mètres de profondeur. Elles sont au nombre de 3 dans toute la capitale. "C'est de l'eau naturelle, et dans Paris, ça ne court pas les rues. Il faut en profiter", dit un usager.



Sur les 89 milliards de bouteilles d'eau en plastique sont vendues chaque année dans le monde, les Français en jettent 900 millions par jour. L'objectif du gouvernement : 100% de plastique recyclé d'ici 2025.