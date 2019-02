Trois architectes recyclent les matériaux de chantiers pour aider les plus modestes

Il y a sur les chantiers des parpaings, des planches, des câbles électriques inutilisés, qui finissent en général à la poubelle. Ils proviennent aussi de chantiers de déconstruction, il y a du carrelage, du parquet. Et bien des architectes ont eu l'idée de récupérer tout ça pour ensuite rénover des logements où vivent des familles modestes. L'association s'appelle "Faire avec".



En France, 3,5 millions de personnes ont froid l'hiver car elles vivent dans des pièces mal isolées, mal ventilées. Ou parce qu'elles n'ont pas les moyens de se chauffer tout le temps. Donc ces architectes, trois jeunes femmes, récupèrent tout ce qu'elles peuvent, et essayent d’imaginer comment assembler harmonieusement leurs matériaux.

Et si l'association s'appelle "Faire avec", c'est aussi parce qu'elles travaillent aussi avec les habitants. Elles partent de leurs besoins, les associent au projet. En ce moment, elles sont en train de rénover un local associatif et de petits appartements à Paris. C'est une très belle idées pour à la fois aider des personnes en difficulté et en même temps recycler.

Chaque année en France, le secteur du bâtiment génère 40 millions de tonnes de déchets, la moitié seulement sont récupérés.