publié le 16/11/2018 à 13:00

Amazonie-une-mort-programmee-

La mort programmée de l'Amazonie pourrait bien aussi annoncer la nôtre. C'est que ce nous explique notre invité Hubert Prolongeau. Le poumon de la planète est malade. Plus grand bassin fluvial du monde, plus grand écosystème de la biosphère, plus grande réserve d'oxygène de la Terre, l'Amazonie est menacée. Aux trafics classiques (drogue, orpaillage, biopiraterie) s'ajoute le drame de la déforestation: extension des grands domaines et de l'élevage bovin, percement de routes, trafic de bois précieux, développement incontrôlé du soja (et bientôt des biocarburants), paupérisation et acculturation des peuples amérindiens.



à lire : Amazonie, une mort programmée ? publié chez Plon.