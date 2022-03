Bien vivre au travail : 41% des salariés disent être en détresse psychologique

Assiste-t-on aux conséquences du télétravail et de la pandémie de Covid-19 ? Selon une enquête menée par le cabinet Empreinte Humaine, plus de 4 salariés français sur dix disent être en "détresse psychologique". Dans le détail, ils sont 41% à se dire en détresse, soit un chiffre en progression de 3% par rapport à la précédente étude, menée en octobre 2021. Plus grave encore, la proportion de salariés en détresse élevée progresse également de 12 à 13%.

Dans le détail, les plus touchés par ce mal-être sont les jeunes actifs. Ainsi, 54% des moins de 29 ans disent être en détresse actuellement. Selon le sondage, ce sont les Françaises qui sont le plus touchées par ces problématiques psychologiques. Elles sont 47,5% à se sentir mal. Plus fréquemment touchés par la pression hiérarchique, les managers sont à 44% en détresse psychologique. Trois catégories qui étaient déjà parmi les plus représentées lors de la précédente consultation.

Plus inquiétant encore, un salarié sur deux a le sentiment de se "couper du monde" et de "s'isoler". Environ 30% disent être moins enclins à accepter les idées venant de leurs collègues. Enfin, autre indicateur qui pose souci, 34% des employés sondés ont expliqué être en surmenage. Quasiment autant qu'il y a six mois (33%, en octobre 2021).