Angoisse, dépression... : les séquelles psychiques laissées par le covid

Daniel est séparé de son ex-compagne depuis 2014. Elle lui a demandé de partir du jour au lendemain car elle ne l'aimait plus. Daniel ne digère toujours pas et l'aime toujours autant. Il y a peu, il a appris qu'elle s'était remariée deux mois après leur séparation.

Il y a près de deux ans, Rémi a été confronté à la réanimation au début de la crise sanitaire. A 20 ans, il n'était encore qu'étudiant. Il a très mal vécu cette période et a fait une très grosse dépression. Début septembre, Rémi a repris ses études dans une autre filière, mais son état psychologique est encore très fragile. Il a honte d'avoir craqué.

Michaël a rencontré sa femme lorsqu'il était tout jeune adolescent et est resté en couple avec elle pendant 34 ans. Il s'est énormément investi dans son rôle de père. Peut-être un peu trop. Au point de se renfermer un peu sur lui et de laisser de côté son rôle de mari. Sa femme a décidé de le quitter récemment. Michaël n'arrive pas à faire le deuil de sa vie de famille.

A cause de sa dernière relation, Chloé s'est éloignée de ses amies et s'est un peu isolée. Aujourd'hui séparée, elle ne voit plus ses copines. Elle aimerait retrouver une vie sociale car la solitude lui pèse.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

