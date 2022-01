Chômage : les jeunes principaux bénéficiaires de la spectaculaire baisse de demandeurs d'emploi

Une bonne nouvelle, dans un contexte plutôt morose. Le chômage continue de baisser en France. Pour être précis, il a diminué de 5.9% pour catégorie A, au 4ᵉ trimestre 2021. Si l'on prend la totalité de l'année dernière, la baisse est même de plus de 12 %, le chiffre est assez spectaculaire.

Un niveau en dessous de ce qu'il était avant la pandémie. Et même encore mieux, puisque l'on n’avait plus atteint ces chiffres depuis près de 10 ans, en 2012. Sur toute l’année 2021, la baisse du nombre de demandeurs d’emploi est impressionnante : 480 000 chômeurs en moins, d’après les statistiques de la Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (DARES), qui dépend du ministère du Travail.



Ces bons chiffres sont particulièrement visibles pour les jeunes demandeurs d’emploi, dont le nombre baisse encore plus que pour les autres catégories.

Reste maintenant, c’est l’un des objectifs de Pôle Emploi, à se concentrer sur ceux qui sont au chômage depuis un an ou plus. Les demandeurs d’emploi de longue durée éprouvent, en effet, davantage de difficultés pour se réinsérer sur le marché du travail.

Leur nombre baisse également, mais ils représentent désormais une personne sur deux inscrites au chômage.