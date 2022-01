INVITÉS RTL - Coronavirus : le télétravail est-il bon pour les salariés ?

Jean Castex l'a donc annoncé jeudi 20 janvier, le télétravail est prolongé pour deux semaines encore. "Le nouveau protocole ne va pas considérablement perturber les entreprises qui étaient déjà en télétravail depuis presque 2 ans", estime Benoît Serre, vice-président de l'ANDRH (l'Association Nationale des DRH), invité ce vendredi sur RTL.

"Je pense que c'est tout à fait logique vu le contexte sanitaire actuel", explique de son côté Romane Ganneval, journaliste chez Welcome to the Jungle et auteur du Guide du télétravailleur épanoui. "Sachant qu'il y a une étude en 2020 qui disait qu'environ 29% des contaminations se faisaient sur le lieu du travail", détaille-t-elle.

Alors, le télétravail est-il bon pour le bien-être des salariés ? "Ça rend heureux quand c'est bien organisé. Il faut distinguer le télétravail choisi du télétravail forcé", explique la journaliste. "Quand c'est choisi, bien encadré, c'est plutôt bénéfique pour le salarié et pour l'entreprise aussi", dit-elle.