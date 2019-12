Bien-être : le pouvoir de la musique sur nos émotions

publié le 07/12/2019 à 10:10

Le philosophe Nietzsche disait : "La vie serait une erreur sans musique". Quand je dis la musique, je veux parler de toute la musique. Les tubes de notre adolescence, ceux qui reviennent de loin, mais qui font toujours autant d’effets.

Je veux aussi parler des genres : la musique classique de Rossini, le rap de 47Ter, les mix de Bon Entendeur ou de l’éternelle mélodie de Dalida. Quand on écoute de la musique, on fait les choses beaucoup mieux, avec beaucoup plus d’enthousiasme. C’est même scientifiquement prouvé. Son pouvoir positif est énorme sur nos émotions, sur notre santé et notre bien-être.



Avec de la musique, vous faites du sport beaucoup plus facilement. La musique vous booste quand arrive ce moment de bascule qui peut être fatal. Ce moment où vous enlèveriez bien vos baskets pour rester finalement dans le canapé. Vous allez voir que quelques notes bien rythmées, vont vous donner la motivation qui vous manque.



Autre exemple, comme les bébés ont leur berceuse, je vous garantis que si vous écoutez une musique plus relaxante avant de dormir, votre nuit sera plus douce. Il y a aussi d’autres musiques, moins sonores, plus entraînantes, mais tout aussi bienfaisantes, celles de la terre. C’est Shakespeare, William de son prénom, qui le dit. La terre a de la musique pour ceux qui écoutent. Alors, tendez l’oreille, voilà une minute qui peut tout changer.