publié le 01/12/2019 à 16:01

Qui a dit que Noël n'était pas synonyme de générosité ? Le principe du calendrier de l'Avent inversé vient tout juste de s'exporter chez nous. L'idée géniale nous vient tout droit de Belgique.

Le principe est simple : au lieu de vider le calendrier, on le remplit au fur et à mesure. Il suffit de prendre une boîte ou un panier et d'y déposer chaque jour, du 1er au 24 décembre, un petit cadeau. De telle sorte qu'à l'arrivée de Noël, c'est l'occasion pour vous d'offrir ces 24 cadeaux à quelqu'un. Mais pas à n'importe qui ! La condition ? Quelqu'un qui soit dans le besoin et qui ne s'y attend pas.

Plus qu'une idée solidaire, cette action aura plusieurs effets bénéfiques sur vous-même. Ce calendrier développe la générosité, la créativité et vous permet de revenir à l'essentiel pour aider ceux qui sont dans le besoin.