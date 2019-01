Ce 17 janvier 2019, Dalida aurait eu 86 ans

publié le 17/01/2019 à 07:40

Il y a 86 ans, naissait au Caire, en Égypte, Iolanda Cristina Gigliotti. Un titre de Miss Égypte et quelques films plus tard, elle décide de poursuivre sa carrière en France sous le nom de Dalida et deviendra l'une des artistes les plus mythiques du XXe siècle.



Il venait d'avoir 18 ans, Gigi l'amoroso, Paroles paroles, Bambino, Mourir sur scène, Salma ya Salama... La liste de ses chansons devenues des classiques est longue. Mais la carrière de cette artiste hors-normes a également été jalonnée de drames : la mort de son père alors qu'elle n'a que 12 ans, un avortement forcé qui la rendra ensuite stérile, les suicides de son ex-mari Lucien Morisse puis de son nouveau compagnon Luigi Tenco.

Souffrant de dépression, Dalida met fin à ses jours le 3 mai 1987 dans son appartement parisien situé à Montmartre. Elle avait 54 ans.