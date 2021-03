Le bac 2021 sera-t-il dévalorisé à cause de la crise sanitaire ?

publié le 09/03/2021 à 12:14

La réforme du BAC chamboulée/contrariée par la pandémie, avec quelles conséquences ? La question se pose au niveau même des élèves, inquiets de voir leur baccalauréat dévalué. À la base, le principe du nouveau bac, c'est qu'il n'y a plus de filière mais un parcours plus personnalisé. Le tronc commun comprend : l'histoire-géo, les langues, un enseignement scientifique, et le sport, avec aussi en première le français et en terminale la philo. Pour le reste, les élèves font des choix de spécialités. La réforme introduit en outre une partie de contrôle continu dans la note globale. Et en terme d'épreuves - sous forme d'examen final - il n'y a plus que le français en première. Et en terminale, deux spécialités, la philo et un grand oral.

Alors avec l'épidémie en première l'année dernière, les élèves n'ont pas passé l'examen de français, ce sont les notes du contrôle continu obtenues au fil de l'année qui ont été retenues. Et cette année ça recommence, Les épreuves de spécialités qu'ils auraient dû passer la semaine prochaine sont annulées, remplacées par les notes de l'année. Pour l'instant la philo reste fixée au 17 juin et le grand oral entre le 21 juin et le 2 juillet. Mais quoiqu’il en soit, le BAC 2021 sera essentiellement basé sur le contrôle continu.

Un guide pour uniformiser les notes

Et il y a tout un débat autour du contrôle continu qui ne serait pas égalitaire. On entend ici que tel prof note trop dur, ou là les notes sont gonflées. Le ministère de l'Éducation nationale a élaboré un guide de l'évaluation pour donner un cadre à la notation et garantir, dit-il, la pleine légitimité du bac, sa valeur nationale.

Dans ce guide de 63 pages, toutes les matières du bac général et des bacs technologiques sont passées en revue en fonction des compétences et de connaissances exigées. Un minimum de trois évaluations par trimestre et par matière est recommandé, notamment en utilisant des sujets type bac. Il faut arriver à une moyenne qui reflète le niveau de l'élève.

Il y a une crainte souvent exprimée. Le contrôle continu va renforcer les inégalités en fonction des lycées selon 58% des personnes interrogées par l'IFOP pour la MAIF, en partenariat avec RTL et Le Monde. Mais 76% estiment aussi que le contrôle continu est plus juste que la note obtenue sur une épreuve ponctuelle. On se pose donc forcément des questions sur la valeur du bac 2021.

Il n'est pas encore vraiment le bac de la réforme à cause des annulations d'épreuves et des conditions d'enseignement. Les lycéens se plaignent des cours à distance, 64% les jugent moins efficaces que le présentiel. Mais, même dans ces conditions difficiles, certains objectifs de la réforme sont bien en place. Le contrôle continu pour obliger les élèves à travailler régulièrement plutôt que de bachoter à l'arrivée des épreuves. Les spécialités pour approfondir les connaissances. Et la préparation du grand oral pour développer des compétences devenues indispensables. Deux tiers des lycéens estiment d'ores et déjà que ce nouveau bac est un avantage pour la suite de leurs études.