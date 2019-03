publié le 19/12/2018 à 07:18

C'est bientôt le moment du changement pour les lycéens. Les élèves actuellement en classe de Seconde sont concernés par le nouveau bac dès la rentrée prochaine, en 2019. Ils devront choisir trois disciplines de spécialité pour leur entrée en première. Exit les séries L, ES et S en filière générale. La rentrée 2019 sera aussi marquée par l'introduction du contrôle continu.



Les élèves de Première et de Terminale conservent un tronc commun. Il comprend l'Éducation physique et sportive, l'Éducation morale et civique, un enseignement scientifique, le Français, l'Histoire-Géographie, la philosophie, et deux langues vivantes.

Ces cours correspondent à 16 heures de classe par semaine en Première, et 15h30 par semaine en Terminale.

Quelles sont les spécialités à choisir ?

Les élèves de Seconde doivent donc choisir trois spécialités parmi 12 proposées par le ministère de l'Éducation :

- Sciences de la vie et de la Terre,

- Sciences de l'ingénieur,

- Sciences économiques et sociales,

- Arts,

- Biologie & écologie,

- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques,

- Humanités, littérature et philosophie,

- Langues, littératures et cultures étrangères,

- Littérature, Langues et cultures de l'Antiquité,

- Mathématiques,

- Numérique et sciences informatiques,

- et Physique-chimie.



En Première, les élèves ont 12 heures de cours par semaine pour leurs trois spécialités. Lors de la dernière année, en Terminale, ils ont également 12 heures de cours hebdomadaires, cette fois pour deux enseignements de spécialités. Ces deux spécialités poursuivies en Terminale font partie des trois choisies au préalable, en Première.

Lycée : le programme scolaire 2019 - 2020 Crédit : RTL

Un bac avec toujours des options

En plus du tronc commun et des enseignements de spécialité, les lycéens auront 1h30 par semaine consacrée à leur orientation et également la possibilité de choisir une option.

Parmi ces options, en Première : Arts, une troisième langue vivante, Langues et cultures de l’Antiquité ou encore Éducation physique et sportive.



En Terminale, les lycéens peuvent choisir une seconde option parmi : Mathématiques expertes, Mathématiques complémentaires et Droit et grands enjeux du monde contemporain.

Sept séries en filière technologique

En filière technologique, l'organisation en série est maintenue. Les lycéens suivent tous un tronc commun : Français, Philosophie, Histoire géographie, Enseignement moral et civique,

langues vivantes 1 et 2, Éducation physique et sportive.



La filière est divisée en sept séries :

- STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion,

- ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social,

- STHR : Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration,

- STI2D : Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable,

- STL : Sciences et technologies de laboratoire,

- STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués,

- et TMD : Techniques de la musique et de la danse.