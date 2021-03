Psychologie : avons-nous besoin de donner du sens à notre vie ?

publié le 28/12/2020 à 05:55

À l'heure ou le monde dans lequel nous vivons semble d'une instabilité constante, avec son hyperconnexion, son incitation à la consommation, sa société de profit, sa pollution et son individualisme croissant, se pose plus que jamais la question du sens… "L’homme ne peut supporter une vie dénuée de sens" selon Carl Gustav Jung… Alors, avons-nous réellement besoin de donner du sens à notre vie ? Si oui, pourquoi ?

Matériellement, ne pas donner de sens à sa vie semble tout à fait faisable. Mais pour Frédéric Lenoir, philosophe et écrivain, hormis courir à sa perte et payer le prix fort des conséquences personnelles et sociétales, rien n'en prouve les avantages. "Ne pas donner de sens à sa vie ne donne pas le bonheur et les joies profondes qu'elle peut procurer. La question du sens offre une vie plus complète".

Une notion de plus en plus présente, surtout en cette année 2020, en proie à la pandémie mondiale de Coronavirus. "Les périodes de crise comme celle que nous vivons, nous permettent de nous poser cette question du sens. On se demande ce qui est important pour soi-même. La crise est une opportunité de se poser ces questions et de donner du sens à notre vie" analyse le philosophe.

Donner du sens à sa vie, à la recherche du bien-être

Au sein de notre cerveau, existe une zone, appelée "cortex singulaire". "Ce cortex, pour rechercher du sens, cherche une connexion entre les gestes qu'on effectue et les résultats qui suivent, directement constatables", explique Sébastien Bohler, docteur en neurobiologie. Une tâche essentielle se reconnecter constamment et rester en phase avec soi-même.

Et lorsque cette connexion ne nous convient plus, viennent les actes. Reconversion professionnelle, reconnexion totale à la nature... Des actions qui sont entreprises à la suite de signaux, envoyés par notre corps, nous informant que la situation n'est plus vivable pour notre bien-être. Car pour permettre à sa vie d'avoir du sens, il faut justement se sentir relié à ce que l'on fait. "C'est un aspect fondamental. Etre relié à quelque chose apporte ce bonheur recherché en nous" estime Fréderic Lenoir. Donner du sens à ses actions, à sa vie, serait donc en lien direct avec une stabilité émotionnelle et corporelle recherchée.

Si donner du sens à sa vie semble être une priorité pour chacun, il permet aussi de trouver une sorte de cohérence en nous, liant, entre eux, chacun de nos gestes, de nos actions. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup encore vivent au rythme de la société, dans un conformisme presque naturel pour eux. Un danger pour Sébastien Bohler : "aujourd'hui, on survit simplement avec un compte en banque, une voiture et un emploi. Avant, le sens était une question de survie. À quel moment tout cela a changé ?

Venez témoigner

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invités

- Sébastien Bohler, rédacteur en chef de "Cerveau & Psycho" et docteur en neurobiologie. Auteur de '' Où est le sens '' chez Robert Laffont.

Où est le sens

- Frédéric Lenoir, philosophe et écrivain. Auteur de '' Les chemins du sacré '' aux éditions de l’Observatoire.

Les chemins du sacré