Séries romantiques et tarte Tatin revisitée au programme dans "On est fait pour se détendre"

publié le 10/11/2020 à 18:09

Le mois de novembre rime pour beaucoup avec pluie et mauvais temps. L'occasion de s'allonger sur le canapé, sous son plaid, et de découvrir ou redécouvrir les séries romantiques qui nous font chaud au cœur. "On est fait pour se détendre" vous propose une liste de ces séries, sans oublier une délicieuse recette en cuisine, avec aujourd'hui la tarte Tatin aux mille et une pommes.

Elles font pleurer, nous bouleversent, mais nous font aussi du bien. Les séries romantiques ne manquent, et le confinement sonne comme un moment propice pour se replonger dedans. "Ce qui est génial avec les séries, c'est qu'à l'inverse des films, on peut aller au-delà du coup de foudre, et suivre l'histoire d'amour qui s'en découle", raconte Marjolaine Boutet, spécialiste des séries.

Pour les grands rêveurs, Outlanders (Netflix) raconte une histoire d'amour torride en plein cœur de l'Ecosse du 18ème siècle. Et pour ceux, moins adeptes des voyages dans le temps, This Is Us (Canal+) s'inspire de l'actualité sous l'angle d'une famille américaine multiraciale, unie malgré les évènements. On notera aussi Virgin River (Netflix) ou encore Gilmore Girls (Netflix), une série ou le beau temps, constamment au rendez-vous, redonne le sourire en ces temps gris.

Côté français, Skam (France TV) est une véritable leçon sur l'acceptation de soi et des autres, tandis que la série Une belle histoire (France TV) raconte la vie amoureuse, passé 30 ans. De nombreux choix parmi tant d'autres qui, on l'espère, égailleront votre confinement.

La tarte Tatin aux mille et une pommes

Pour se réconforter et se donner chaud en cuisine, Grégory Cohen, lui, vous propose une recette de la tarte Tatin aux mille et une pommes. "Après avoir pelé les pommes en fines lamelles, mettez le sucre dans une casserole afin d'en faire du caramel" commence-t-il. Avant de poursuivre : "lorsque le sucre a fondu, mettez le beurre dans son entièreté dessus, c'est ce qui va créer un caramel homogène".

Le caramel, c'est fait ! Restes à ajouter les lamelles de pommes, "à disposer comme un gratin dauphinois" selon Grégory Cohen, avant d'enfourner pendant une heure. Et pour ceux qui se demanderaient ou est passée la pâte feuilletée, pas d'inquiétude ! "Après avoir piqué la pâte feuilletée pour qu'elle ne gonfle pas, on la dispose sur l'ensemble déjà cuit dans le plat, avant de remettre une nouvelle fois au four pour 20 minutes". Attention cependant à bien appuyer sur les bords du plat.

Ne reste plus qu'à retourner la tarte Tatin dans une assiette à sa sortie, afin que les pommes et le caramel reposent sur la pâte feuilletée. Après avoir laissé refroidir, servie tiède ou froide, il ne reste plus qu'une chose à faire : se régaler !

Ingrédients :

- 8 pommes (toutes variétés autorisées)

- 150g de sucre semoule

- 75g de beurre demi sel

- un citron

- 40g de poudre de noisette

- une pâte feuilletée

Invités :

- Marjolaine Boutet, historienne, maîtresse de conférences à l'université de Picardie/Amiens. Spécialiste des séries et auteur du livre - "Un village français-une histoire de l'occupation" (La Martinière)



- Grégory Cohen, chef. Initiateur de "Repas toqués" et auteur du livre- "60 classiques de la pâtisserie au Nutella (Editions Larousse)