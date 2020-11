Pourquoi notre âge ne doit pas nous freiner dans nos choix

publié le 13/11/2020 à 05:55

"L'âge n'est rien d'autre que ce que vous en pensez. Vous êtes aussi vieux que vous estimez l’être" a déclaré un jour Mohammed Ali. Certains ne s’autorisent pas à vivre une histoire d’amour, à se lancer dans une nouvelle activité, à changer de look ou s’adonner à une passion, car "ce n’est plus de leur âge", affirment-ils. Mais notre âge est-il une barrière à certaines de nos envies ? Est-il possible de s'en affranchir ? "On est fait pour s'entendre" s'est penchée sur le sujet.

Pour la psychologue Monique de Kermadec, "se freiner soi-même, c'est mettre des barrières à ses propres rêves". Si les années passent, et que ces dernières nous éloignent irrémédiablement des folles années de la jeunesse, elles n'empêchent pas pour autant de rester jeune dans sa tête ! "On peut avoir des projets et se faire plaisir à tout âge" insiste Agathe Natanson, comédienne. C'est donc notre personnalité qui est mise à l'épreuve, et notre capacité à rester actif. Marie-Jo, auditrice RTL, a plus de 75 ans, mais elle continue de "faire les mêmes choses que quand j'avais 20 ans, mais deux fois plus lentement, c'est tout".

Et si un principe de réalité, lié à des contraintes physiques, des maladies, ou des douleurs, se rappelle aussi à nous, il n'a en rien à voir avec notre état d'esprit, qui reste le seul décisionnaire d'une jeunesse éternelle. "Il y a des renoncements spontanés, naturels" poursuit Monique de Kermadec. Et d'ajouter "mais ils ne sont pas dérangeants justement par le fait qu'ils sont intuitifs".

Enfin, l'âge n'est en rien dérangeant s'il s'affranchie du regard de l'autre. Si le physique n'est plus le même à 20 ans qu'à 70 ou 80 ans, l'état d'esprit, la motivation et l'envie, peuvent, eux, rester inchangés. Et après tout, il est toujours temps de s'adonner un peu plus à des projets et des envies qui nous font avant tout plaisir. "Il ne faut pas penser au passé, ni a l'avenir, mais vivre le présent et ne rien se refuser" conclue Agathe Natanson.

Venez témoigner

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invités

- Agathe Natanson, comédienne.



- Monique de Kermadec, psychologue et psychanalyste, auteur de " Le surdoué et l'amour " chez Albin Michel.

Le surdoué et l'amour